الإماراتي عبدالملك ساسي بطل السباق الليلي في مونديال السبارتن

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت انطلاقة بطولة العالم للسبارتن، في صحراء الوثبة بأبوظبي تألقاً إماراتياً بحصول عبدالملك ساسي على صدارة السباق الليلي لمسافة 5 كم، وفاز الأمريكي فيجاي جونز والكندية ليندسي ويبستر والأمريكي فيجاي جونز بسباقي النخبة لمسافة 3 كم، للرجال والسيدات وحصل كل منهم على جائزة قدرها 20 ألف دولار. وتوّج الفائزين أحمد القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي، وإسلام ياسر ممثل شركة بن حمودة للسيارات، ، وديفيد واتسون نائب الرئيس للابتكار المؤسسي في سبارتن.

وتقام البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العلامة الأبرز في رياضات التحمل وتخطي الحواجز عالمياً، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 70 دولة.

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