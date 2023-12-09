«التبر 55» بطل «براكة للبوانيش» في مهرجان السلع البحري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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توج «التبر 55» لمالكه النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري»، بلقب سباق براكة للبوانيش الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وجاء في المركز الثاني «مربان 61» لمالكه إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، وحل في المركز الثالث «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي».

وقام بتتويج أصحاب المراكز الأولى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

يعد السباق، الجولة الرابعة لهذه الفئة، وأقيم لمسافة 7 أميال بحرية من أعالي جزيرة المهملية باتجاه خط النهاية على شاطئ مدينة السلع بمشاركة 60 قارباً على متنها 300 بحار، وتم تتويج أطقم القوارب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من ناحية أخرى ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي يشارك فيه أكثر من 100 محمل من جنوب جزيرة الياسات.

إشادة

وأشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة في سباق براكة للبوانيش، والحماس الذي أظهره الملاك في التسجيل المبكر، والبحارة والنواخذة خلال السباق، وحرص الجميع على التواجد في فعاليات مهرجان السلع البحري عبر هذا السباق.

وقال: سعداء في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لتنظيم السباقات التراثية، في كل المهرجانات والمناسبات الوطنية، التي تحمل قيم وتفاصيل التراث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزز الجهود الرامية للحفاظ عليه.

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