طارق بن خادم يفوز بمقعد نائب رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لأصحاب الهمم

المصدر: وام

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فاز سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم بمقعد نائب رئيس الاتحاد العالمي للقدرات الرياضية لأصحاب الهمم لدورة جديدة، في الانتخابات التي جرت على هامش الألعاب العالمية المقامة حاليا ببانكوك.

وحصل ابن خادم على 63 صوتاً من مجموع 68 لهم حقّ التصويت، ليحافظ على منصبه للدورة الثالثة على التوالي، ولأوّل مرة بعد دمج الاتحاد الدولي للكراسي المتحرّكة والبتر "IWAS" مع الاتحاد الدولي للشلل الدماغي في كيان موحّد.

ووجه ابن خادم، شكره لممثلي الاتحادات المحليّة أعضاء الجمعيّة العموميّة على الثقة التي منحوها إيّاه، مشيداً بدعم ممثلي الاتحادات العربيّة.

وأكّد أنّ بقاء المنصب إماراتي للدورة الثالثة على التوالي هو دليل على سموّ مكانة رياضات أصحاب الهمم في المجتمع البارالمبي الدولي وكذلك قدر التأثير الكبير لأبناء الوطن في جميع المناصب.

وقال: " لولا الدعم والتشجيع من القيادة الرشيدة لما وصلت رياضات أصحاب الهمم إلى تحقيق الإنجاز تلو الآخر رياضيّاً وإداريّاً وفنيّاً".

وعلى صعيد نتائج بعثة منتخب الإمارات في منافسات دورة الألعاب العالمية، أضاف لاعبو منتخب ألعاب القوى 4 ميداليات جديدة، تمثلت في ذهبية لمحمد يوسف عثمان، بحصوله على المركز الأوّل في سباق 100م بزمن قدره 15.72 ثانية، كما أحرز محمد الشحي ميداليتين، فضيّة في سباق 400م فئة T54، وبرونزيّة في سباق 100م لذات الفئة، وأضاف أحمد الحوسني ميدالية ذهبيّة في مسابقة رمي القرص لفئة F36 ليرتفع عدد الميداليات التي حصل عليها المنتخب إلى 22 ميدالية.

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