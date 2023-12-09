وزير الشباب والرياضة المصري يتوج أبطال "العين أوفرسيز" الدولي للشطرنج

المصدر: وام

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توج معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الفائزين بمهرجان "العين أوفرسيز" الدولي للشطرنج، بحضور هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس المهرجان، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج.

وشهد المهرجان مشاركة 500 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة، من المحترفين والهواة، في البطولات المتنوعة بين الشطرنج الكلاسيكي والخاطف والاستعراضي وبطولة السيدات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، وبطولة الصحفيين وأبناء الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونقابة الصحفيين المصرية، وبطولة الشطرنج الإلكتروني بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وفاز الأستاذ الدولي سيد بركات بذهبية الشطرنج الكلاسيكي، وحقق اللاعب حامد وفا الميدالية الفضية بفارق نصف نقطة عن البطل، متفوقاً بقواعد "كسر التعادل" على أحمد قنديل صاحب المركز الثالث.

وحصد غيث النعيمي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وزينب درويش المعمرى جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

كما فازت اللاعبة موزة المنصوري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية محققة المركز الرابع في مسابقة السيدات التي تم تنظيمها بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وأسفرت بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف عن فوز الأستاذ الدولي الكبير المصري عبدالرحمن هشام بالمركز الأول، والروسي فاسيلي عثمانوف بالمركز الثاني، وأحمد سالم خليل بالمركز الثالث.

وفاز الصحفي محمد الضبعان بالمركز الأول في بطولة الصحفيين، وشادي ماجد بجائزة المركز الأول لبطولة أبناء الصحفيين.

وتوجه هشام الطاهر بالشكر لمعالي وزير الشباب والرياضة المصري، لدوره الفعال في نجاح المهرجان ورعاية فعالياته، مشيداً بالنجاح الذي حققه في جميع المنافسات.

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