برعاية محمد الشرقي .. تنظيم منافسات قفز الحواجز تزامناً مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتزامنًا مع بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، تنطلق منافسات قفز الحواجز في 12 ديسمبر الجاري في الساحة المقابلة لقلعة الفجيرة.

وتشهد البطولة التي تقام لأول مرة في إمارة الفجيرة، مشاركة 130 خيلًا من داخل الدولة وخارجها، وتتضمن 8 فئات هي: المبتدئين / الأطفال / النائشين/ المستوى الثالث / المستوى الثاني/ الخيول الصغيرة وتتضمن فئات الأربع سنوات، والخمس سنوات، والست سنوات.

وتبلغ قيمة الجوائز في جميع الفئات 300 ألف درهم بالإضافة إلى كأس يقدم للفائزين في ختام منافسات كل فئة.

وقال سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إيمانًا من اهتمام حكومة الفجيرة ودعم سموّه لتعزيز مكانة رياضة الفروسية خاصة، والرياضات التراثية في المجتمع الإماراتي عامة، والاحتفاء بإرثها الأصيل وجذورها العميقة في تاريخنا الإسلامي والعربي.

وأضاف أنّ البطولة استقطبت مشاركات واسعة من الأطفال والنائشين والشباب بهدف تشجيع هذه الفئات على الاهتمام براضة الفروسية، وانطلاقًا من تطويرها والاهتمام بها وتعزيز مكانتها في نفوس الأجيال الحالية، وتعزيز شعبيتها في الموروث الثقافي والاجتماعي في دولة الإمارات، وعَراقتها على مستوى العالم.

يذكر أن منافسات قفز الحواجز تحظى بانتشار واسع في دولة الإمارات، وتقام هذا العام لأول مرة في إمارة الفجيرة بإشراف وتنظيم مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، واتحاد الإمارات للفروسية، ومشاركة لجنة عالية المستوى من الحكام المتخصصين من مختلف دول العالم.

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