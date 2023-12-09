6 ميداليات جديدة لـ«أصحاب الهمم» في الألعاب العالمية

المصدر: بانكوك - وام

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أضاف لاعبو منتخب الإمارات 6 ميداليات جديدة «ذهبية وفضية و4 برونزيات» إلى رصيدهم في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم، في تايلاند.

واستطاع منتخب ألعاب القوى حصد ميداليتين جديدتين عن طريق أحمد الحوسني، الذي أحرز ذهبية مسابقة رمي الرمح فئة F34 بمسافة قدرها 18,02م، وأحمد المازمي الذي أحرز الميدالية البرونزية في نفس المسابقة محققاً مسافة 17,55م. وفي رفعات القوة حققت موزة الزيودي، ميداليتين متمثلتين في فضية الترتيب العام، بالإضافة إلى برونزية المجموع لوزن أقل من 55 كلغم، كما فاز فهد محمد، لاعب منتخب رفعات القوة، بميداليتين برونزيتين للفردي والمجموع لوزن أقل من 97 كلغم.

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