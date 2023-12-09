منصور بن محمد: دبي ترسخ مكانتها مقراً لأكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية

المصدر: دبي ـ البيان

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ثمن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم.

كما رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في «كونغرس» الاتحاد الدولي الذي يعقد اليوم.

وأكد سموه أن دبي أصبحت مقراً لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة وتعزيز جهود تطوير اللعبة ونجاح «كونغرس» الاتحاد الدولي في دبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية البنية التحتية لإمارة دبي لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الكبرى، وأن مجتمع دبي حريص على متابعة البطولات الرياضية المختلفة والأبطال العالميين، كما يحرص أفراده من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها الرياضية على مدار العام.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على منصة «×»: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مقراً لإقامة أكبر البطولات الدولية والملتقيات العالمية في مختلف الرياضات.

وخلال لقائي مع رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة أكدنا حرص دبي على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح النسخة الحالية من «كونغرس» الاتحاد الدولي للملاكمة بمشاركة أبطال أولمبيين وعالميين. نشكر فريق مجلس دبي الرياضي على جهودهم المتواصلة في هذا المجال، ونشيد بجهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية على المستوى العالمي».

مقومات

وأعرب عمر كريمليف عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وجهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم الكونغرس الدولي، مؤكداً أن دبي قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية بكفاءة وجودة عالية بفضل ما تمتلكه من مقومات عالمية تضمن إنجاح البطولات الكبرى وخروجها على الوجه الأكمل من منشآت سياحية وفندقية ورياضية وبنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات.

تنظيم

وكانت دبي استضافت في 2018 «كونغرس» الاتحاد الدولي للملاكمة وبطولة آسيا للملاكمة في عام 2021، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في الملاكمة.

وتنطلق اليوم اجتماعات «الكونغرس» بقاعة السفينة بفندق جميرا بيتش، وتعد هذه الدورة الأكبر في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، ويجتمع فيها 300 ممثل عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي البالغ عددها 179 دولة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والقوانين الجديدة التي تسهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يقام «المنتدى العالمي للملاكمة» على هامش اجتماعات «الكونغرس» وتقام بطولة «ليلة أبطال الملاكمة الدولية» بمشاركة نخبة الملاكمين من مختلف دول العالم.

سموه:

نتعاون مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد جهود تطوير الرياضة حول العالم

«دانة الدنيا» تستضيف «كونغرس» الاتحاد الدولي للملاكمة ومنافسات الأبطال

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