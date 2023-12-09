الكربي ومبخوت يتوجان بلقبي «دولية الحواجز» في كلباء

المصدر: كلباء - فائز بجبوج

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فاز الناشئ، علي الكربي، على صهوة الفرس «ساغا دو لا روغ»، بلقب البطولة الدولية الأولى لقفز الحواجز على شاطئ كلباء، محققاً 21.99 ثانية.

فيما حصدت المركز الثاني الهولندية، جاسمين ستين، بالفرس «بي دبليو إي نونستوب كابريس». وشارك 156 فارساً وفارسة، يمثلون 27 دولة في البطولة التي ينظمها نادي الشارقة للفروسية ضمن مهرجان الشارقة - كلباء الخامس للفروسية. وانطلقت المنافسات، بحضور سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، مدير البطولة، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 110 سم، وتوج الفائزين محمد الجسمي، ممثلاً لبلدية كلباء.

وحقق الناشئ، مبخوت الكربي، الفوز الثاني باسم فرسان الإمارات بالجواد «أير أوكرين» في منافسات بمواصفات المرحلتين على حواجز 120 سم محققاً 24.25 ثانية. وحصدت المركز الثاني الأمريكية تاليا منجد، مع الفرس «كوايت فا كوكشوف».

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