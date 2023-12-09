3 ذهبيات لكوريا الجنوبية في افتتاح مونديال الرماية البارالمبية

المصدر: العين - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، انطلقت أمس، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، بتنظيم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية.

سيطرة

وسيطر لاعبو كوريا الجنوبية، على المراكز الأولى، وحققوا 3 ميداليات ذهبية في مسابقات اليوم الأول. وفاز الكوري الجنوبي، كيم جونج نيم، بذهبية مسابقة المسدس 25 متر ناري فئة SH1 مختلط، محققاً 23 نقطة، ونالت الفضية البطلة الفرنسية جيلي ايدون، والبرونزية الكوري الجنوبي، سيو يونج كيم.

وفي مسابقة البندقية 10 متر هوائي وضعية الراقد فئة SH1 مختلط، فاز بالميدالية الذهبية الكوري الجنوبي لي جانج هو، إذ حقق 632 نقطة، بينما نال الفضية الأسترالي انتون زابيلي، والبرونزية الفرنسي جان لويس ميشود. وفي مسابقة الفرق، فاز فريق كوريا الجنوبية بالميدالية الذهبية محققاً 1893.8 نقطة، بينما نال الفضية الفريق الاسترالي، وتم حجب الميدالية البرونزية لعدم وجود عدد كاف من الفرق.

ورحب عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بالوفود من أعضاء الاتحادات الدولية والحكام واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية على أرض الإمارات وفي مدينة العين، وقال: اللجنة العليا وكافة اللجان تعمل على مدار الساعة من أجل تقديم حدث رياضي ناجح يتناسب مع سمعة دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن خبرات الكوادر الوطنية العاملة في البطولة وتعاون كافة الجهات على مستوى الدولة في عمل نموذجي يعبر عن الرغبة الصادقة لتحقيق النجاح المنشود.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالشكر لكافة المؤسسات والجهات الراعية وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي للمؤسسة والداعم الحكومي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة البارالمبية الإماراتية، ونادي العين للفروسية والرماية والغولف.

والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرعاة: مواصلات الإمارات، والبداد للخيام، ومزارع العين، وشركة أغذية، وشركة الفوعة للتمور، وشركة مياه العين، ورمسات للعطور، وفركين هيلثي.

نجاح

وعبرت جيسلين بريز، رئيسة اللجنة الفنية لبطولات العالم للرماية البارالمبية، عن شكرها وتقديرها لحكومة وشعب الإمارات وإمارة أبوظبي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على تنظيم واستضافة منافسات البطولة بمدينة العين بنجاح منقطع النظير.

وقالت: بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية بمدينة العين تأتي كأفضل ختام للموسم الرياضي، وهي من أهم المنافسات التي تتطلع إليها لجنة الرماية الدولية في أجندتها السنوية العام الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز