400 بحار في الجولة الثانية لـ«دبي لقوارب التجديف المحلية» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف في الثالثة من عصر اليوم منافسات سباق دبي لقوارب التجديف المحلية (الجولة الثانية من بطولة دبي) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري الحالي.

ويشارك بالسباق ما يزيد عن 400 بحار على متن ما يزيد عن 40 قارباً أكدت مشاركتها حيث سترسم ملحمة الماضي في أرقى وجهة بين جمال الحاضر والطبيعة في «دانة الدنيا» بين أفق الخليج التجاري والمنظر الساحر لبرج خليفة حتى واجهة (دبي هاربور كريك) عند مدخل خور دبي بالقرب من محمية (خور دبي) للحياة الفطرية.

وأكملت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لانطلاق السباق بالتنسيق والتعاون مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

و تعد بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً عرساً خليجياً خالصاً من خلال مشاركة نخبة وعشاق رياضة التجديف في الدولة والمنطقة من مملكة البحرين وسلطنة عُمان.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق على المراكز الأولى في الشوطين الأول وهو (المحلي) الخاص بقوارب أبناء الدولة والثاني وهو (المفتوح) والخاص بقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وذلك على مسار انسيابي من خط البداية وحتى خط النهاية يصل طوله إلى 2.3 كلم.

وتأخذ المنافسة في الجولة الثانية أهمية خاصة لدى جميع القوارب المشاركة من أجل الحصول على النقاط التي تؤهل إلى الدخول مع نخبة القوارب العشرين المشاركة في سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم في نسخته السابعة والعشرين والمقرر يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن سباق الجولة الأولى من بطولة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً شهد فوز القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر بالمركز الأول بالشوط المفتوح بينما حصل القارب البحريني كي اتش كي لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على لقب الشوط المفتوح.

ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية دائماً على اختيار المكان المناسب للفعاليات بما يعكس جهود النادي في المحافظة على البيئة وتحقيق الاستدامة بالتزامن مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة وانعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28).

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