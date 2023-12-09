سباق نصف ماراثون مدينة إكسبو 4 فبراير

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مدينة إكسبو دبي، النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون الذي يحمل اسم المدينة، يوم 4 فبراير المقبل ويشمل ثلاثة سباقات للجري تتضمن 3 مسافات، (21 كم) لاختبار إمكانات التحمل للعدائين المتمرسين، و(10 كم)، للراغبين في خوض سباق للجري لمسافة أقصر، و(5 كم)، وتناسب العائلات والعدائين الهواة والمبتدئين في عالم سباقات الماراثون.

وتقام السباقات على مضمار مميز للجري تم تصميمه ليمنح المشاركين تجربة فريدة وممتعة عبر مدينة إكسبو دبي، في تجربة جديدة ستسهم في إعادة رسم ملامح رياضة الجري في الإمارة، وستمنح عدائي نصف الماراثون الفرصة لعيش أجواء الأحداث الرياضية الحماسية على مسار غني بشواهد ثقافية متنوعة، وخلفيات مدينة إكسبو دبي، ينظم الحدث «برومو سيفن سبورتس ماركيتينغ» لتنظيم الأحداث الرياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

أفضل انطلاقة

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي أن إقامة السباق في مدينة إكسبو الرائعة التي ارتبطت بأكبر وأهم الأحداث في مختلف المجالات وفي مقدمتها «إكسبو 2020 دبي» يعد أفضل انطلاقة للحدث وقال: سيستمتع المشاركون في السباق بخوض منافسات لا تنسى في أروع مكان وسيقومون بالجري في مسارات شهدت من قبل أحداثاً رياضية ومر عليها أبطال سواء في الدراجات الهوائية من خلال طواف الإمارات العالمي أو في سباق ماراثون دبي وغيرها من الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة.

وأضاف: ستبقى المشاركة في سباق نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي عالقة في أذهان المشاركين من مختلف الجنسيات الذين سيحتفظون بذكريات رائعة وسنحرص على إنجاح تنظيم الحدث المميز واستمرار تنظيم الفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية المختلفة التي تعود بالنفع على صحة وسعادة أفراد المجتمع.

وقالت آمنة عبدالله، المدير التنفيذي الإبداعي، الفعاليات والترفيه، مدينة إكسبو دبي: تولي مدينة إكسبو دبي صحة ورفاهية المجتمع اهتماماً بالغاً، وإقامة مثل هذه الأحداث الرياضية تأتي في إطار مهمتنا الهادفة إلى تشجيع جميع أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً والارتقاء بلياقتهم البدنية، ويسعدنا أن نكون شركاء في النسخة الافتتاحية لنصف ماراثون مدينة إكسبو دبي لهذا العام.

وقال ستيفن ماثيوس، الرئيس التنفيذي، بروموسيفن سبورتس ماركيتينغ: «نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي» هو احتفال بما تتمتع به دبي من إمكانات هائلة في مجال الاستدامة والابتكار وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشيطة،ونشكر مدينة إكسبو دبي ومجلس دبي الرياضي على دعمهما الكبير للحدث، ونرحب بمشاركة جميع العدائين بمختلف مستوياتهم في النسخة الافتتاحية لـ نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي.

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