«سباق السرعة» يدشن مونديال الشارقة للزوارق السريعة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدشن سباق السرعة، منافسات جولة الشارقة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، والذي يجري في مياه بحيرة خالد في الشارقة بمشاركة نجوم البطولة.

ويكتسب سباق السرعة، أهميته من كونه يمنح الفائزين فرصة الدخول في السباق الرئيس وفقاً لآليات جديدة، تتمثل بإقامة السباق بنظام التصفيات عبر تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، لتحديد المراكز الأولى في السباق الرئيس.

وتشارك في السباق 10 فرق عالمية، بينها 3 فرق تمثل الإمارات هي فريق «الفيكتوري» بقيادة الإماراتي أحمد الفهيم، قائد الزورق رقم 3، والسويدي أريك ستارك، قائد الزورق رقم 4 بفريق أبوظبي.

بقيادة الأمريكي شون تورنتي، قائد زورق رقم 1، والإماراتي ثاني القمزي، قائد زورق رقم 2، وراشد القمزي، قائد الزورق رقم 5، وفريق الشارقة بقيادة الهولندي فرديناند زيندبيرجن، قائد الزورق رقم 12، والفنلندي سامي سيليو، قائد الزورق رقم 11.

وأكد أحمد عبدالكريم، قائد زورق «الفيكتوري» 3، اكتمال جاهزية فريقه لخوض تحدي منافسات جائزة مونديال الشارقة للزوارق السريعة، مقدماً شكره لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الدعم والتشجيع.

والذي أسهم في الظهور اللافت للفريق في منافسات البطولة عبر مراحلها الأربع الماضية في إندونيسيا والصين وفرنسا وإيطاليا، وتوفير الدعم الكامل له ولزميله السويدي أريك ستارك قائد زورق «الفيكتوري» 4.

حصد الإنجاز

وقال : اكتسبت الكثير من الخبرات خلال مشاركتي في جولات البطولة للمرة الأولى هذا الموسم، مبيناً أن الحصول على النقاط أمر إيجابي في حلبة تنافس قوية تجمع أكثر من 20 متسابقاً لهم في هذا المجال أكثر من 10 سنوات.

ويملك أحمد الفهيم،والذي يشارك للموسم الأول في منافسات بطولة العالم، 3 نقاط، بينما يحتل قائد زورق «الفيكتوري» 4 السويدي اريك ستارك، المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة، وبفارق 27 نقطة عن المتسابق السويدي جوناس اندرسون، قائد زورق السويد 14، والذي حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية.

وكشف ثاني القمزي، قائد زورق أبوظبي 2، عن تفاؤله الكبير بأن يحرز في جولة الشارقة لقباً هاماً جديداً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز