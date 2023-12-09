حشر آل مكتوم: نتطلع إلى مستقبل أفضل لرياضة التنس بالدولة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس،أن اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، وقال سموه:

نتمنى الأفضل، ونتطلع لمستقبل أفضل بخصوص هذه النقطة، ونحن نسعى لنشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم.

وأعرب سموه عن سعادته بما حققته النسخة الـ26 لبطولة تحدي الحبتور للتنس للسيدات والتي كانت ولا تزال محل اهتمام عشاق اللعبة محلياً ودولياً مؤكداً أن بطولة الحبتور انطلقت عام 1998 وهي أقدم بطولة سيدات بالمنطقة ولها فضل كبير في انتشار اللعبة ليس فقط في الإمارات، وإنما في المنطقة بشكل عام، خاصة على صعيد السيدات والأطفال.

وقال سموه: إن استمرار البطولة ونجاحها يعد وساماً على صدر مجموعة الحبتور ويرجع الفضل لاستمرار هذه البطولة القوية إلى الدعم الذي يقدمه خلف الحبتور.

والذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة بشكل خاص، وأتوجه بالشكر إلى المجموعة على الدور الرائع في دعم الرياضة عامة وبصفة خاصة التنس، وأشكر كل اللاعبات المشاركات في البطولة، كما أن البطولات التي صاحبت البطولة الرئيسة يشارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين.

مفاجآت

من ناحية أخرى يبدو أن البطولة على موعد مع بطلة جديدة بعد توالي المفاجآت وخروج المصنفتين الأولى والثانية والرابعة، وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق السلوفاكية ربيكا سرامكوفا المصنفة الثالثة في مواجهتها المقبلة مع البريطانية واطسون المصنفة السابعة، لرد اعتبار المصنفات الأخريات.

على صعيد مباريات الزوجي واصل الزوجي المجري المصنف أولاً والمكون من تيميا بابوس وزميلتها فيرا زفونيرفا فوزه وأبعد الزوجي المكون من الهولندية اريان هارتونو والبريطانية سارة جري بعد مباراة استمرت ساعة و9 دقائق، فيما ودع الزوجي البريطاني والمكون من ايميلي ابلتون ايليسيا بارنت، المصنف رابعاً البطولة وعلى يد الزوجي الهندي المكون من باراثانا وزميلتها انستاسيا بعد مباراة مثيرة.

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