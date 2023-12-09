الجزيرة وشباب الأهلي في قمة الطائرة الليلة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام في السابعة من مساء اليوم، مباريات الجولة الخامسة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، ويلتقي فيها الوصل مع عجمان، والعين مع حتا، والجزيرة مع شباب الأهلي، والنصر مع بني ياس.

وتعد مباراة الجزيرة مع شباب الأهلي، قمة خاصة في ظل موقف الفريقين بجدول ترتيب الدوري، الذي يتصدره شباب الأهلي، بالعلامة الكاملة، بـ 12 نقطة، فيما يحتل الجزيرة المركز الثالث بـ7 نقاط.

وستكون مواجهة النصر وبني ياس، فرصة لفك الاشتباك بين الفريقين المتساويين في الانتصارات والنقاط، ولكل منهما 6 نقاط، ويحتل بني ياس المركز الرابع، ويليه النصر.

ويتوقع مواجهة قوية بين الوصل وعجمان، والأول يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، بينما يحتل عجمان المركز السادس بخمس نقاط، فيما ستكون مواجهة العين وحتا، فرصة لتحسين الترتيب، مع احتلال العين للمركز السابع «4 نقاط»، وحتا بالمركز الثامن الأخير بلا نقاط.

وتتأهل الأندية أصحاب المراكز الأربعة، في نهاية الدوري إلى لعب دورة «البلاي أوف» على درع المسابقة، والتي يحمل لقبها بني ياس من الموسم الماضي.

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