الأهلي والزمالك في «سوبر اليد المصري» بالفجيرة اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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برعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، يلتقي في السادسة مساء اليوم بصالة مجمع زايد الرياضية بالفجيرة فريقا الأهلي والزمالك في مباراة سوبر اليد المصري، ويدير المباراة طاقم تحكيمي من مونتينيغرو يضم الحكمين ميلوس رازناتوفيتش وإيفان بافيسيفيتش، وعلى الطاولة الحكمين عمر الزبير ونبيل خميس والمراقبين فاضل غلوم ومحمد ناصر.

ويأتي تنظيم المباراة بمبادرة من اتحاد الإمارات لكرة اليد لاستضافتها للمرة الأولى في الفجيرة في إطار ترسيخ العلاقات الرياضية الوطيدة بين الإمارات ومصر، بعد النجاح الكبير الذي يشهده السوبر الكروي المصري، والذي أقيم في الإمارات مرات عدة خلال السنوات الأخيرة.

تتويج

ويخوض الأهلي اللقاء بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين لكرة اليد وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقي وبطموح رد الاعتبار والفوز بكأس السوبر، فيما ينشد الزمالك الاحتفاظ بلقب السوبر والذي توج به في الموسم الماضي.

مواجهة

وكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين أسفرت عن فوز الأهلي 25 - 24.

ووجه اتحاد اليد الدعوات لكبار المسؤولين محلياً، وبجمهورية مصر العربية لحضور المباراة ومقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك.

احتفالية

وتم تشكيل لجنة منظمة عليا للحدث برئاسة نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد تضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، وكوادر ذات خبرة وكفاءة من حكومة الفجيرة، تتولى الإعداد للحدث الكبير، الذي يتضمن فعاليات مصاحبة من خلال الاحتفالات الفنية الفلكلورية.

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