10 لاعبين في «عربية البلياردو والسنوكر» بالأردن   

المصدر: دبي ـ وام

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تغادر بعثة المنتخب الوطني للبلياردو والسنوكر اليوم إلى الأردن للمشاركة في منافسات البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، التي تنطلق غداً، وتستمر حتى 20 الجاري، وتضم البعثة 10 لاعبين، منهم 4 لاعبين في «السنوكر»، هم:

خالد الكمالي وعبدالرحمن الشامسي في فئة (الرجال)، ومحمد شهاب، ومحمد الجوكر في فئة (فوق 40)، و6 لاعبين في «البلياردو»، هم عبدالسلام البلوشي، وعبد الله جمعة، وطلال البلوشي، في فئة الرجال، وحميد جابر، وعبدالله البلوشي، وسالم السكار في فئة الناشئين. وكان المنتخب الوطني بدأ معسكراً تحضيرياً الأسبوع الماضي، في دبي استعداداً للبطولة.

وأكد محمد عبدالله إداري المنتخب أن الآمال معقودة على اللاعبين للظهور بالشكل المشرف في المحفل العربي، مدعماً بالإنجازات السابقة، وأبرزها، إنجاز محمد شهاب بالحصول على فضية بطولة العالم لفردي الماسترز، وإنجازات كأس الاتحاد العربي الذي أقيم بالسعودية مايو الماضي.

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