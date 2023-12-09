بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم، بطولة القيادة العامة لشرطة دبي الثالثة للألعاب الإلكترونية في نادي ضباط شرطة دبي ضمن منافسات جماعية وفردية، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون جنسيات مختلفة، يتنافسون على مدار 5 أيام للفوز بالمراكز الأولى وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 185 ألف درهم.

وقال الرائد عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية حققت نجاحاً ملحوظاً في نسختيها الأولى والثانية، واستقطبت مُحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية، من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف: إن الألعاب الإلكترونية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع ولا سيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية للآخرين تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية.

وأوضح أن البطولة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الهمم، وتتضمن منافسات في الألعاب في لعبة فالورانت، وفيفا 24 FC24، وكاونتر سترايك 2، ودوتا 2، وسوبر سماش بروس ألتميت، فيما تخصص منافسات لمن هم تحت سن 18، للعبتي فورتنايت، وفيفا 24 FC24، على أفضل صالة ألعاب إلكترونية في دبي، ويتم تنظيمها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي.

ونوه إلى مشاركة أكثر من 20 شركة متخصصة في المعرض الهامشي للبطولة، والمقام للمرة الأولى، ويختص بعرض وبيع أجهزة الألعاب الإلكترونية. ولفت الرائد الشحي إلى أن نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، يفتح أبوابه للجمهور مجاناً.

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