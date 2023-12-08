مجمع زايد الرياضي يتستضيف غدا السوبر المصري لكرة اليد للمرة الأولى

المصدر: وام

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تقام غدا السبت، مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بين الأهلي والزمالك، على صالة "مجمع زايد الرياضي" بالفجيرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة، قد عقدت اجتماعها الفني اليوم الجمعة، بحضور نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، والمهندس عاصم عبد التواب السعدني رئيس لجنة المحترفين بالاتحاد المصري لكرة اليد، وناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد.

ورحب نبيل عاشور رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، ببعثة الفريقين، في الإمارات، متمنيا أن يخرج الحدث بالصورة المبهرة التي تليق بكرة اليد الإماراتية والمصرية.

وقررت اللجنة الفنية للمباراة، تطبيق كافة قواعد اللعب الدولية، حيث ستقام المباراة لمدة 60 دقيقة بدون أشواط إضافية، (على شوطين فقط) ، تتخللها فترة راحة لمدة 15 دقيقة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل سيتم تطبيق رمية الـ7 أمتار مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

كما قررت اللجنة المنظمة أن يكون الدخول مجانا لجماهير المباراة.

ويدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مونتينيجرو، بقيادة ايفان بافيسيفيتش، وميلوس رازناتوفيتش، وعلى الطاولة كل من عمر الزبير، ونبيل خميس، بالإضافة إلى المراقبين محمد ناصر، وفاضل غلوم.

وتضم قائمة فريق الأهلي بقيادة المدرب الاسباني ديفيد ديفيز، كلا من، محمد إبراهيم، عبدالرحمن طه، عمر خالد، أحمد هشام، ومحسن رمضان، عمر سامي، محمد لاشين، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن فيصل، نبيل شريف، محمد مجدي، سيف هاني، أحمد خيري، أحمد راضي، إبراهيم المصري، أحمد عادل، وياسر سيف.

وتضم قائمة فريق الزمالك بقيادة المدرب أحمد رمضان كلاً من محمود خليل، وهشام السبكي، وأحمد وليد، وأحمد الأحمر، ومؤمن زكي، وأحمد حسام، ومحمد علاء ، ومحمد هشام، وأحمد مؤمن، ومازن رضا، وأحمد سامح، ومحمد عبد الغني، وهشام صلاح، خالد وليد، وشادي خليل، وأكرم يسري، ومحمد ياسين، وزياد حشاد.

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