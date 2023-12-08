أبوظبي تستضيف عالمية "بلاست بريمير" للألعاب الإلكترونية 16 ديسمبر

المصدر: وام

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تستضيف العاصمة أبوظبي يومي 16، و17 ديسمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من بطولة "بلاست بريمير" العالمية، في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بمشاركة 8 فرق، يتنافسون على جوائز تبلغ مليون دولار أمريكي.

وتقام البطولة بتنظيم من "بلاست" بالتعاون مع أبو ظبي للألعاب، والرياضات الإلكترونية.

وكانت تشكيلة الفرق المشاركة قد اكتملت بوصول فريق " كلاود 9" والذي يضم نخبة اللاعبين من الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وهو الفريق الثامن والأخير الذي انضم للبطولة.

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