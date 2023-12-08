منصور بن محمد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة ويثمّن جهوده في تطوير الرياضة

المصدر: وام

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ثمّن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي جهود الاتحاد الدولي للملاكمة في تطوير هذه الرياضة الأولمبية وتنظيم الفعاليات والبطولات التي ترفع من مستوى الرياضيين وترتقي بإنجازاتهم، كما رحب سموه برئيس الاتحاد الدولي للملاكمة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم الذين يجتمعون في دبي للمشاركة في كونجرس الاتحاد الدولي الذي يعقد غداً (السبت).

وأكد سموه أن دبي أصبحت مقرا لإقامة بطولات رياضية كبرى وملتقيات عالمية في مختلف الرياضات وفي مقدمتها رياضة الملاكمة، كما أن مجلس دبي الرياضي حريص على التعاون مع جميع الاتحادات الرياضية الدولية والمنظمين العالميين لتوحيد الجهود لتطوير الرياضة في العالم، وكذلك استضافة الأحداث الرياضية وتوفير كافة الإمكانيات لإنجاحها وتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم مع عمر كريمليف، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة، بحضور سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، حيث تناول اللقاء الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحث سبل التعاون بين المجلس والاتحاد الدولي للملاكمة وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير رياضة الملاكمة ونجاح كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي سيعقد في دبي.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لرئيس الاتحاد الدولي جاهزية البنية التحتية لإمارة دبي لاستضافة جميع الفعاليات الرياضية الكبرى، وأن مجتمع دبي حريص على متابعة البطولات الرياضية المختلفة والأبطال العالميين، كما يحرص أفراده من مختلف الفئات على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي ضمن أجندتها الرياضية على مدار العام.

مقومات عالمية

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وجهود مجلس دبي الرياضي لتنظيم الكونجرس الدولي، مؤكداً أن دبي قادرة على استضافة وتنظيم أكبر الأحداث العالمية بكفاءة وجودة عالية بفضل ما تمتلكه من مقومات عالمية تضمن إنجاح البطولات الكبرى وخروجها على الوجه الأكمل من منشآت سياحية وفندقية ورياضية وبنية تحتية عالمية تناسب مختلف الرياضات.

وكانت دبي قد استضافت في العام 2018 كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة وبطولة آسيا للملاكمة في عام 2021، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات الرياضية في الملاكمة.

وتنطلق غداً (السبت) 9 ديسمبر اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة بقاعة السفينة فندق جميرا بيتش، وتعد هذه الدورة الأكبر في اجتماعات الاتحاد الدولي للملاكمة، حيث يجتمع فيها 300 ممثل عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة البالغ عددها 179 دولة، وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بالمشاريع المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يقام "المنتدى العالمي للملاكمة" على هامش اجتماعات الكونجرس الذي يركز على تطوير الرياضيين ويناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين، وتقام بطولة "ليلة أبطال الملاكمة الدولية" التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول يتقدمهم البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز.

كما يتنافس في البطولة الملاكم الإماراتي سلطان النعيمي مع الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين علي سعيد مع دافيت عزيزيان، ويلتقي الأذربيجاني لورين ألفونسو مع البيلاروسي ألياكس ألفيوراو، كما يلتقي الأوزبكي سيدجمشيد جعفروف مع الياباني سيون أوكازاوا، والفرنسي سفيان أوميها مع الإسباني خوسيه كويليس بروتونز، والروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون، والروسي مسلم جادجيماجوميدوف مع الألماني أرتور مان، والروسي إيفجيني تيششينكو مع الألماني ليفون هاكوبيان.

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