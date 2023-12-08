انطلاق بطولة شرطة دبي الثالثة للألعاب الالكترونية غداً السبت

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غداً السبت، بطولة القيادة العامة لشرطة دبي الثالثة للألعاب الالكترونية في نادي ضباط شرطة دبي ضمن منافسات جماعية وفردية، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون جنسيات مختلفة، يتنافسون على مدار 5 أيام للفوز بالمراكز الأولى وبجوائز مالية تبلغ قيمتها 185 ألف درهم. وقال الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بطولة شرطة دبي للألعاب الالكترونية حققت نجاحاً ملحوظاً في نسختيها الأولى والثانية، واستقطبت مُحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية، من مختلف الفئات العمرية.

قضية التوعية

وأضاف الرائد الشحي " إن الألعاب الالكترونية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الالكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية للآخرين تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الالكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية".

منافسات البطولة

وأوضح أن البطولة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الهمم، وتتضمن منافسات في الألعاب في لعبة فالورانت " VALORANT"، والفيفا 24 FC24، وكاونتر سترايك 2، ودوتا 2، وسوبر سماش بروس ألتميت، فيما ستكون هناك منافسات مخصصة فقط لمن هم تحت سن 18، للعبتي فورتنايت Fortnite""، والفيفا 24 FC24، هذا إلى جانب منافسات على أفضل صالة ألعاب الكترونية في دبي، يتم تنظيمها وتقييم مشاركيها بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي.

كما نوه إلى مشاركة أكثر من 20 شركة متخصصة في المعرض الهامشي للبطولة، والمقام للمرة الأولى، ويختص بعرض وبيع الألعاب والأجهزة والمقتنيات الخاصة بالألعاب الالكترونية، مع تقديم خصومات خاصة خلال فترة البطولة.

الدخول مجاني

ولفت الرائد الشحي إلى أن نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، يفتح أبوابه لعامة الجمهور مجاناً، للحضور ومشاهدة المنافسات التي تقام من الساعة 12 وحتى 10 مساء، كما يمكنهم زيارة المعرض المتخصص والاطلاع على أبرز التقنيات المتخصصة، والحصول على خصومات مميزة، إلى جانب فرصة الفوز بهدايا قيمة في سحوبات ومسابقات تقدمها الشركات العارضة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز