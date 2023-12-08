"تشهد منافسة بين الشباب والأبطال..الإمارات للتجديف الحديث" تنطلق غداً في أبوظبي بمشاركة 70 بحاراً

المصدر: وام

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تنطلق غداً السبت منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث على كاسر الأمواج في أبوظبي، والتي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي .

ويشارك في الجولة الافتتاحية للموسم 70 بحاراً ومتسابقاً من فريق أبوظبي للتجديف الحديث، ونادي الحمرية، وفريق التجديف لشرطة دبي، ونادي دبي للتجديف، ونادي أبوظبي للتجديف، والنادي البريطاني، وجامعة نيويورك أبوظبي، ونادي "مونتي" للتجديف.

وتضم البطولة 16 فئة مختلفة من التجديف الحديث، ما بين فئات فردية وزوجية ورباعية، وأيضاً فئات عمرية مختلفة، على مسار يبلغ طوله نحو 1000 متر انطلاقاً من الكورنيش وصولاً إلى النادي.

وأكد خليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية في النادي، أهمية الجولة الافتتاحية للتجديف الحديث في بداية الموسم الخاص بالمنافسات.

وأضاف أن البطولة تشهد منافسة بين الشباب والأبطال على المراكز الأولى من أجل الوصول إلى المراكز الجيدة، وحريصون على تقديم الأفضل لهذه الرياضة، والوصول بالمتسابقين إلى المستوى المتميز.

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