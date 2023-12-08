"بناء الأجسام واللياقة البدنية" يشارك في " آسيوية ماليزيا" 10 ديسمبر الجاري

المصدر: وام

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يشارك المنتخب الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في منافسات البطولة الآسيوية التي تقام بمدينة "جوهور باهرا في ماليزيا من 10 إلى 18 ديسمبر الجاري، بقائمة تضم 7 لاعبين، ولاعبات.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وتضم معه الإداريين إبراهيم عبد الله العلي، وآمنة سالم المري.

و اللاعبون هم، فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد، في فئة الماسترز بوزن ( 83 كجم)، وماجد يوسف آل رضا بوزن ( 74 كجم)، للشباب، ومنصور المرزوقي في وزن ( 74 كجم) للرجال، ومحمد الحميدي، وجوهن اندوسو، وكلاهما بوزن تحت ( 105كجم)، في فئة الناشئين، و شمة ال الحوسني، ومريم عباس، في وزن ( 52 كجم) للسيدات

وأكد محمد المري جاهزية المنتخب الوطني للتواجد في أقوى وأهم البطولات الآسيوية للياقة البدنية، والتي تشهد مشاركة متنوعة، مع أبطال حققوا ميداليات عالمية، وقارية.

وأوضح أن الدعم الذي يلقاه الاتحاد برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، سيكون له المردود الأيجابي على نتائج اللاعبين في البطولة، لمواصلة تحقيق الإنجازات.

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