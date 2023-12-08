7 ميداليات جديدة لأصحاب الهمم في «عالمية تايلاند»

المصدر: بانكوك - وام

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حقق منتخب الإمارات 7 ميداليات «4 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية»، في ثالث أيام دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم بتايلاند، وفاز سيف الزعابي لاعب منتخب الإمارات لرفعات القوة، بذهبية «المجموع»، بالإضافة إلى فضية الترتيب الفردي في أفضل محاولة له بوزن 154 كلغم.

وشهدت منافسات ألعاب القوى، فوز محمد الكعبي بذهبية رمي القرص لفئة F 36، محققاً 41.28 متراً، كما فازت ذكرى الكعبي بذهبية رمي الصولجان لفئة 32 F، محققة 20.54 متراً، وحقق راشد المحرمي ذهبية سباق 200 متر للكراسي المتحركة، فيما حصد عباد علي فضية رمي القرص لفئة F 37، ومحمد المزروعي برونزية سباق 200 متر على الكراسي المتحركة لفئة T 53.

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