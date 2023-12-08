كونغرس «دولي الملاكمة» في ضيافة دبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي غداً اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة، وتقام بقاعة السفينة في فندق جميرا بيتش، بمشاركة 300 ممثل عن الاتحادات الأعضاء من 179 دولة، وبحضور عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للعبة. وكثف اتحاد الإمارات للملاكمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لاستضافة «الكونغرس»، الذي يناقش العديد من المواضيع المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والتصويت على التعديلات الجديدة على القوانين التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

وهي المرة الثانية التي تستضيف دبي اجتماعات الكونغرس الدولي للملاكمة بعد عام 2018، في تأكيد لمكانة دبي الرائدة وقدرتها على استضافة أكبر الأحداث العالمية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في الأوساط الدولية وقدرتها على توفر كافة المقومات اللازمة لإنجاح مثل هذه اللقاءات العالمية المهمة.

جدول الأعمال

ويشهد جدول الأعمال «الكونغرس» التصويت على انتخاب ممثل عن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين لشغل المنصب الشاغر الحالي، وهم لورديس أفيندانيو من بوليفيا، وإيفون نونيز من الإكوادور، ولويزا بينيتيز من فنزويلا وهؤلاء المرشحون المؤهلون الذين وافقت عليهم لجنة الترشيحات في الاتحاد الدولي. وينظم الاتحاد الدولي للملاكمة «المنتدى العالمي للملاكمة» على هامش اجتماعات الكونغرس، ويركز على تطوير مستوى الرياضيين ومناقشة أفضل السبل لدعم الملاكمين بما يتماشى مع «حماية الصحة البدنية والعقلية والمالية للرياضيين»، ومع التركيز على الوحدة بين جميع الاتحادات الأعضاء ، وسيتم مناقشة أفضل السبل لدعم وتشكيل رياضة الملاكمة خلال السنوات المقبلة، ومناقشة نظام التسجيل الجديد، فيما تطرح الجلسة الختامية موضوع التنوع والشمولية في الملاكمة.

ويختتم«الكونغرس» أعماله بتنظيم بطولة «ليلة أبطال الملاكمة الدولية» التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف الدول وتشهد أقوى وأصعب المنافسات الاحترافية، ويتنافس في البطولة البطل الأولمبي الروسي ألبرت باتيرجازييف مع بطل العالم ثلاث مرات الكوبي لازارو ألفاريز،كما يتنافس الإماراتي سلطان النعيمي مع الروسي نورجيجيت ديوشيباييف، والإماراتي عامر حسين علي سعيد مع دافيت عزيزيان، ويلتقي الآذري لورين ألفونسو مع البيلاروسي ألياكس ألفيوراو، والأوزبكي سيدجمشيد جعفروف مع الياباني سيون أوكازاوا، والفرنسي سفيان أوميها مع الإسباني خوسيه كويليس بروتونز، والروسي مارك بتروفسكي مع الأسترالي لوكاس براون، والروسي مسلم جادجيماجوميدوف مع الألماني أرتور مان، والروسي إيفجيني تيششينكو مع الألماني ليفون هاكوبيان.

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