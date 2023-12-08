213 لاعباً بانطلاقة مونديال الرماية البارالمبية في العين

المصدر: العين - البيان

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تنطلق اليوم في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية، وتستمر حتى 17 الجاري الجاري، وتقام البطولة، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتتضمن مسابقات المسدس ضغط «هواء وناري»، والبندقية «ضغط هواء وناري»، و«سكتون»، لمسافات وأوضاع مختلفة، بالإضافة إلى رماية الشوزن ورماية المكفوفين، من خلال 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات.

وعقدت اللجان المختلفة في البطولة اجتماعات متواصلة لتنسيق الجهود الداعمة لاستضافة الحدث، وتوفير جميع المتطلبات التي تساهم في تعزيز الريادة العالمية لدولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية.

وتم اعتماد اللاعبين المشاركين في المنافسات وتصنيفاتهم، كما اعتمدت اللجنة المشرفة ولجنة الحكام، «الأسلحة» للمشاركة، بعد إخضاعها للفحص حتى يتم التأكد من مطابقتها لقوانين الرماية البارالمبية.

جاهزية

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، جاهزية منتخب الرماية لخوض التحدي الذي ينتظره في البطولة، بمشاركة نخبة أبطال العالم، خاصة بعد الإعداد المتدرج الذي خضع له المنتخب في الفترة الماضية.

وأضاف: لاعبو ولاعبات المنتخب أمام تحد كبير لتعزيز رصيدهم المتميز من النتائج الإيجابية في البطولات العالمية.

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