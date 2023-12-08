الزمالك يشارك في «دولية دبي للسلة»  

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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قرر نادي الزمالك المشاركة في بطولة دبي الدولية 33 لكرة السلة التي ستقام بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر من 19 إلى 28 يناير المقبل، وأكد هشام نصر نائب رئيس النادي أن إدارة النادي ستعقد في الأيام المقبلة مؤتمراً صحافياً للإعلان عن راعي الفريق بالبطولة وترتيبات المشاركة، مشيراً إلى أن السوبر المصري ،سيكون بمثابة إعداد فريقه لـ «دولية دبي» التي يشارك فيها للمرة الخامسة منذ انطلاقها 1989، وقال: البعثة ستضم 18 فرداً يرافقها رئيس النادي حسين لبيب. وأكد عوض سامي رئيس مجلس إدارة شركة سما لتنظيم الفعاليات أن مشاركة الزمالك يعطي زخماً قوياً للبطولة.

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