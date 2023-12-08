«جونيور دبي ديزرت كلاسيك» للغولف تنطلق 13 يناير

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلن منظمو بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، عن عودة بطولة «جونيور دبي ديزرت كلاسيك» بنسختها الثانية يومي 13 و14 يناير المقبل في نادي الإمارات للغولف، والتي توفر فرصة مهمة لمواهب الغولف الشابة في دولة الإمارات وخارجها لاكتساب الخبرة عبر اللعب في المساحات الخضراء التي يتنافس عليها أشهر لاعبي الغولف العالميين.

وتتيح البطولة الفرصة أمام جميع اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة أو أقل، للمشاركة في المنافسات قبيل انطلاق النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز نجوم رياضة الغولف العالميين من 18 وحتى 21 يناير 2024.

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة تنافس الجيل القادم من لاعبي الغولف على ملعبي فالدو والمجلس الشهيرين في مسار مؤلف من 36 حفرة، الأمر الذي يمنحهم تجربة أجواء المنافسات المشوقة لبطولات محترفي الرياضة ابتداءً من مسار اللعب وانتهاءً بالوصول إلى غرف تبديل الملابس وصالات الاستراحة وغيرها.

يذكر أن النسخة الافتتاحية من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك التي أقيمت بداية العام الحالي كانت قد شهدت منافسات مميزة بين العديد من اللاعبين الشباب والتي انتهت بتتويج الشاب البريطاني جو جونز بكأس البطولة.

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: تشهد رياضة الغولف نمواً متسارعاً في العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب.

وأضاف: عودة بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك مرة أخرى في عام 2024، تؤكد دورنا كمنظمين لبطولة دبي ديزرت كلاسيك في تقديم الدعم المستمر لنجوم الرياضة المستقبليين. ومشاركة المواهب الشابة في البطولة يقدم لهم فرصة اللعب أمام مجموعة من أمهر اللاعبين الناشئين والشباب في المنطقة.

وأكد منظمو البطولة أن اللاعب الفائز بالنسخة القادمة من بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك سيحظى بمجموعة من الجوائز الحصرية التي تشمل دعوة إلى نهائي سلسلة فالدو لعام 2024 ونهائي بطولة شوبهانكار شارما جونيور إنفيتيشنال 2024.

ويتاح باب التسجيل في بطولة جونيور دبي ديزرت كلاسيك بأعمار 18 أو أقل، على أن يكون لديهم مؤشر هانديكاب يبلغ 14.4 أو أقل، ويغلق باب التسجيل 15 الجاري.

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