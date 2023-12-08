اتحاد التنس يحتفي بأبطال دوري «مجلس دبي الرياضي المجتمعي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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احتفى اتحاد الإمارات للتنس بأبطال دوري مجلس دبي الرياضي المجتمعي للتنس، الذي اختتم أخيراً بمشاركة نخبة من لاعبي الأكاديميات والأندية في دبي وشهدت مستويات فنية مميزة عكست التطور المستمر للتنس في الإمارات، وأقيم الدوري من 45 جولة على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر.

وقام ناصر المرزوقي الأمين العام للتنس بتتويج الأبطال، مثمناً الجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي في إنجاح البطولة وحكام ومدربي التنس في الدولة، ومشيداً بالمستويات الفنية المتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات، مؤكداً أنها تعكس النقلة النوعية لرياضة التنس في الدولة والدور البارز للأندية والأكاديميات في نشر ثقافة اللعبة، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حريص على تعزيز الاستدامة في تنظيم البطولات والإشراف عليها فنياً وتنظيمياً وبما يعكس مسؤوليته الإدارية، مشيراً إلى أن أجندة الموسم المقبل ستشهد تنظيم بطولات نوعية.

وفي أبرز النتائج فاز علي أحسن شاه بالمركز الأول في فئة المحترفين، وفلاد تيودورسكو، بلقب فردي الرجال للفئة الأولى، ويوسف سرور بالفئة الثانية، وسلمان اصف بالثالثة، فاز الثنائي الكسندر وإعجاز بلقب الفرقي للفئة الأولى.

وفي فردي السيدات للفئة الأولى فازت ماري لين، وفي الثانية ميلاني فارغاس، وفي الزوجي المختلط فاز الثنائي ماري لين وإيمانويل، ونال الثنائي ماري لين وماريا لقب زوجي السيدات.

وفي بطولة دوري الأكاديميات التي اختتمت تزامناً مع احتفال الإمارات بعيد الاتحاد 52 فاز بالمركز الأول للمستوى الأول أكاديمية بي بي أي وللمستوى الثاني أكاديمية 360 للتنس بالمركز الأول، وفي المستوى الثاني فازت أكاديمية تنس 360 بالمركز الأول بينما فازت أكاديمية أريا سبورت بالمركز الأول في المستوى الثالث.

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