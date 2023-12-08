منتخبنا يشارك بـ «آسيا للفنون القتالية المختلطة للهواة» في البحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد منتخبنا الوطني للفنون القتالية المختلطة للمشاركة في بطولة آسيا للهواة 2023 التي تستضيفها البحرين من 8 إلى 12 الجاري، بـ 24 من مواهب الإمارات، أعضاء المنتخب الوطني والذين يسعون لتقديم أداء مشرف وحصد الألقاب وتعزيز رصيد الدولة الحافل بالإنجازات الرياضية، بعد الأداء المميز والإمكانات الكبيرة التي أظهروها في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي، أغسطس الماضي.

وتجرى منافسات البطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة وتستقطب لاعبين يمثلون مختلف دول القارة، في عدد من الفئات، بما في ذلك فئة الناشئين أ «17-16 عاماً»، والأشبال بـ «-14 15 عاماً»، والبراعم ج «12 - 13 عاماً».

وكان منتخبنا الوطني قدم أداءً مميزاً خلال النسخة الرابعة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي أقيمت في مبادلة أرينا بأبوظبي، وحصد لاعبونا 12 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ما يمثل إنجازاً مهماً بالمقارنة مع أربع ميداليات حققها المنتخب في نسخة العام السابق، والتي مثلت مشاركته الأولى في البطولة.

ثقة

وأعرب محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ورئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، عن ثقته بإمكانات المنتخب وقدرته على تقديم أداء مشرف يواكب تفوق الدولة في مختلف الاستحقاقات والمحافل الرياضية العالمية.

وقال: تمثل بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة منصة فريدة تتيح لأبطال منتخبنا الوطني إبراز جدارتهم بالتميز وقدرتهم على إضافة إنجازات جديدة إلى رصيدهم الرياضي، حيث أظهر المنتخب تطوراً لافتاً خلال الأشهر الأخيرة، ولا سيما خلال مشاركته في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين.

نخبة

ويضم المنتخب الإماراتي للناشئين نخبة من اللاعبين، منهم عبد الرحمن علي حسن النجار «83.9 كيلوغراماً»، وعبد الرحمن موفق النجار «83.9 كيلوغراماً»، وجاسم عبدالله الحوسني «77 كيلوغراماً»، وأحمد الجابري «70.3 كيلوغراماً»، وحميد العلي «65.8 كيلوغراماً»، والعقيلي الزعابي «65.8 كيلوغراماً»، وسعيد النعيمي «56.7 كيلوغراماً»، ويوسف الخوري «67 كيلوغراماً»، وثاني المهيري «62 كيلوغراماً»، وعبدالله أنديز «62 كيلوغراماً»، وعمر الرئيسي «57 كيلوغراماً»، وزايد الحمادي «48 كيلوغراماً»، وحمدان محمد النجار «48 كيلوغراماً»، وعبدالله الدرمكي «44 كيلوغراماً»، وسيف البلوشي «44 كيلوغراماً»، وسالم الحمود «77.1 كيلوغراماً». ومعد الحوسني «34 كيلوغراماً»، وراكان اليماحي «34 كيلوغراماً»، وعلي محمد النجار «40 كيلوغراماً».

وتشارك ضمن فئة الناشئات كل من زمزم الحمادي «52.2 كيلوغراماً» ضمن الفئة أ، بينما تشارك غلا الحمادي «48 كيلوغراماً» وعفراء المطوع «48 كيلوغراماً» ضمن الفئة ب، وسارة الزرعوني «40 كيلوغراماً» في الفئة سي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز