تأهل 4 لاعبات إلى دور الثمانية لـ«تحدي الحبتور» للتنس

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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تأهلت 4 لاعبات إلى دور الثمانية من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات، المقامة حالياً على ملاعب مجمع الحبتور للتنس، وتأهلت الهولندية آريان هارتونو،، بعد تغلبها على الروسية ماريا تيموفيفا، المصنفة الخامسة، بمجموعتين مقابل واحدة، ضمن منافسات الدور الثالث لفردي البطولة في واحدة من أطول مباريات البطولة، والتي استغرقت 3 ساعات و9 دقائق (189 دقيقة) حيث جاءت نتائج المجموعات 7 ـ 6 و1 ـ 6 و7 ـ 5.

المصنفة الثالثة

وتأهلت السلوفاكية ريبكا سرامكوفا، المصنفة الثالثة للبطولة، بفوزها على التايلاندية بينجتارن بيلبويتش بمجموعتين دون رد (6 ـ 1 و6 ـ 3) كما فازت الأوزبكية نيجينا عبد الرحيموفا على الروسية ايكاترينا ماكاروفا بمجموعتين مقابل واحدة (6 ـ 0 و2 ـ 6 و6 ـ 2)، والبيلاروسية يوليا هاتوكا على الأوكرانية تينا لوكاس بمجموعتين دون رد (6 ـ 4 و6 ـ 3).

منافسات الزوجي

وعلى صعيد منافسات الزوجي، استطاع الثنائي، المصنف الأول للبطولة، المكون من المجرية تيميا بانوش والروسية فييرا زفونريكا، الفوز على الزوجي المكون من الهولندية اريا هارتونو والبريطانية سارة جري، بمجموعتين دون رد (6 ـ 1 و6 ـ 4).

نجاح

أكدت نورة بدوي مديرة البطولة أن اللجنة المنظمة تبذل قصارى جهدها للتأكيد على نجاح البطولة بما كان له الأثر في إشادة الاتحاد الدولي بها.

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