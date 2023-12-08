بطولة العالم للسبارتن تنطلق في الوثبة اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم، منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، وتقام منافستها في صحراء الوثبة، بالقرب من منتجع الوثبة الصحراوي. ويقام اليوم سباقان الأول لمسافة 3 كم ظهراً، فيما يقام السباق الليلي لمسافة 5 كم.

قدرات

ويتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات، حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون في البطولة بدخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد.

بطولة النخبة

وتقام غداً بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست «21 كم، 30 حاجزاً»، بجانب تحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة، وتختتم فعاليات البطولة، الأحد، بجدول حافل، يضم بطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوح، وسباق أوبن سبرينت وبطولة الأطفال المفتوحة.

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