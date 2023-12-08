جنوب أفريقيا وأستراليا يحصدان لقبي «الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات النسخة 53 من مهرجان طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي المرحلة الأولى من سلسلة «إتش إس بي سي سيفنز» التي أقيمت بملعب «ذا سيفنز» بنجاح كبير، وحقق منتخب جنوب أفريقيا لقب الرجال بفوزه على الأرجنتين 12 - 7، بينما حقق منتخب أستراليا لقب السيدات بتغلبه على منافسه النيوزيلندي بنتيجة 26 - 19، حضر المهرجان أكثر من 80 ألف شخص، استمتعوا بمجموعة واسعة من التجارب، شملت الأنشطة الرياضية والعروض الموسيقية والفعاليات العائلية.

شهد الحدث أجواء مميزة، واستقبل أكثر من 80 ألف مشجع في ملعب «ذا سيفنز» لتشجيع فرقهم المفضلة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الترفيه والموسيقى والمشروبات والتجارب العائلية. ضم المهرجان مجموعة واسعة من البطولات التي شاركت فيها فرق مدعوة حصرياً، حيث استقطب الحدث أكثر من 5000 رياضي شاركوا في 16 بطولة للرجبي، و6 مسابقات في لعبة كرة الشبكة، و3 مسابقات في لعبة الكريكيت، بالإضافة إلى دورات «وود أون 3» للياقة البدنية. وكانت لعبتا «البادل تنس» و«ريباوند» جديد النسخة الحالية، كما قدم المهرجان دروساً متقدمة في لعبة الرجبي وكرة الشبكة والكريكيت تحت إشراف نجوم الرياضة السابقين والحاليين

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