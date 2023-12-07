إغلاق التسجيل في «دبي لقوارب التجديف» اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الثانية من بطولة دبي، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الحالي، يمثل المحطة الختامية المؤهلة لخوض سباق أغلى البطولات كأس آل مكتوم المقرر 23 الجاري.

وأكد محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن السباق المرتقب سيقام على مسار انسيابي تصل مسافته إلى أكثر من 2 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف بين جمال الحاضر وأفق الخليج التجاري والمنظر الخلاب لبرج خليفة حتى مدخل خور دبي قبالة مرسى (هاربور كريك)، وسيمر مسار السباق بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وقال: الحدث سيجمع ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في شوطين اثنين: الأول (الشوط المحلي) ويجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني (الشوط المفتوح) والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

وأكد مدير إدارة الشؤون الرياضية أن السباق المرتقب يعد آخر فرصة لجميع القوارب من أجل تحسين موقفها في لائحة الترتيب العام من أجل حجز مكان ضمن القوارب (النخبة العشرين) التي ستنافس على لقب أغلى بطولات قوارب التجديف سباق كأس آل مكتوم.

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واعتمد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية النتائج النهائية في سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، الجولة الأولى من بطولة دبي، حيث تم تعديل نتائج الشوط (المحلي) ليصبح القارب «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم محمد ثاني بطلاً للجولة، وحل القارب «وادي سهم 2» لمالكه الشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، بقيادة النوخذة محمد سالم الكندي في المركز الثاني، فيما جاء القارب «بلبلة 43» لمالكه أحمد درويش محمد وبقيادة النوخذة مرزوق سالم سرور في المركز الثالث.

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