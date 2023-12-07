دبي تستضيف كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة السبت المقبل

المصدر: وام

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تستضيف دبي بعد غد السبت اجتماعات "كونغرس" الاتحاد الدولي للملاكمة، بمشاركة 300 مندوب من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة البالغ عددها 179 دولة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي اجتماعات الكونغرس الدولي للملاكمة حيث عقدت في دبي للمرة الأولى عام 2018. وتأتي إقامة الكونغرس الدولي للملاكمة في دبي تأكيدا لمكانتها الدولية باعتبارها واحدة من أهم مدن العالم التي تحتضن أكبر وأهم الاجتماعات الدولية، حيث يجتمع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للملاكمة تزامناً مع استضافة دبي أيضا مؤتمر الأطراف "كوب 28".

ويتضمن جدول أعمال "الكونغرس" العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

كما يشهد جدول أعمال "الكونغرس " التصويت على انتخاب ممثل عن قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للملاكمة، والذي يتنافس عليه ثلاثة مرشحين.

وينظم الاتحاد الدولي للملاكمة على هامش الكونغرس "المنتدى العالمي للملاكمة" الذي يركز على موضوع تطوير الرياضيين ويناقش أفضل السبل لدعم الملاكمين.

ويختتم الكونغرس الدولي أعماله بتنظيم بطولة "ليلة أبطال الملاكمة الدولية" التي يشارك فيها نخبة الملاكمين من مختلف دول العالم.

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