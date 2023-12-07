الشارقة جاهزة لمونديال الزوارق السريعة

المصدر: الشارقة - علي شدهان

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كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن جاهزيتها التامة لانطلاقة الجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، جولة «جائزة الشارقة الكبرى»، والتي تجري أحداثها المثيرة في مياه بحيرة خالد تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 8 إلى 10 الجاري بمشاركة 10 فرق من بينها فريق «الفيكتوري» الذي يعد من بين المرشحين البارزين للمنافسة والفوز بالألقاب العالمية الكبرى لمونديال الزوارق السريعة في الإمارة الباسمة.

وتم الكشف عن تفاصيل الحدث الكبير في مؤتمر صحافي حاشد بحضور خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحميد الكندي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ونيكولا جيرمانو، المروج العالمي للحدث، ونخبة من المتسابقين المشاركين في الجولة الختامية لمونديال الزوارق السريعة بالشارقة.

10 فرق

ويشارك في جولة الشارقة، من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، 10 فرق للمنافسة على لقب مسك ختام الموسم، ومعانقة لقبي أفضل زمن، والسباق الرئيسي، في مقدمتها 3 فرق تمثل الإمارات، حامل لقب بطولة العالم الماضي، فريق أبوظبي، بقيادة الأمريكي شون تورنتي، قائد زورق رقم 1، والإماراتي ثاني القمزي، قائد زورق رقم 2، وراشد القمزي، قائد الزورق رقم 5، وفريق الشارقة بقيادة الهولندي فرديناند زيندبيرجن، قائد الزورق رقم 12، والفنلندي سامي سيليو، قائد الزورق رقم 11، وفريق «الفيكتوري» بقيادة الإماراتي أحمد الفهيم، قائد الزورق رقم 3، والسويدي أريك ستارك، قائد الزورق رقم 4.

22 عاماً

وأكد المدفع، أن الشارقة تجمع منذ 22 عاماً، أبطال العالم وعشاق الرياضات المائية في مكان واحد، مجسدة رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز مكانة الإمارة الباسمة على خارطة المدن السياحية العالمية، لافتاً إلى أن تجربة الدولة ومنجزاتها في القطاعين السياحي والرياضي، تجعلها وجهة عالمية جاذبة، نتيجة التكامل بين هذه القطاعات والاهتمام بتطوير المنشآت والمرافق الخاصة بالرياضة والرياضيين المحليين والدوليين، وبما يعكس جاهزيتها الدائمة لاستضافة أهم البطولات وكبرى المنافسات، ما يجعل من السياحة الرياضية في الدولة محركاً أساسياً لاستدامة التنمية الاقتصادية.

تعزيز المكانة

ومن جانبه، قال الكندي: يعد تنظيم البطولة من أهم الفعاليات الرياضية في مسيرة الإمارة الباسمة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز رائد لتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

ملتقى الأبطال

وأعرب جرمانو، عن إعجابه بالتطور اللافت الذي شهدته البطولة على مدى 22 عاماً في محطتها الختامية بالشارقة، لافتاً إلى أن الإمارات تعد شريكاً استراتيجياً لكبرى البطولات الرياضية في العالم، منها البطولات البحرية، لافتاً إلى أن الشارقة أصبحت ملتقى الأبطال، نتيجة دورها المؤثر في تسريع وتيرة نجاح البطولة عاماً تلو الآخر.

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