"فزاع الدولية" للريشة الطائرة لأصحاب الهمم تنطلق الإثنين المقبل بمشاركة 41 دولة

المصدر: وام

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تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، تستضيف دولة الإمارات بطولة فزاع الدولية الخامسة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري بنادي النصر.

وأعلنت 41 دولة، "حتى الآن"، مشاركتها في البطولة التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، بتواجد نخبة الأبطال من أصحاب الإنجازات الكبيرة في البطولات العالمية.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة الاجتماع الفني يوم الأحد المقبل بنادي دبي لأصحاب الهمم، لاطلاع المشاركين على اللوائح الخاصة بالمنافسات، وآخر التحديثات الخاصة بالبطولة، كما سيتم إجراء "التصنيف الطبي" للاعبين المشاركين في البطولة بفندق "البستان" يومي السبت والأحد المقبلين.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة وضع جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة، ومقار الإقامة وملاعب التدريبات، مع بداية العد التنازلي لتوافد المنتخبات إلى دولة الإمارات مطلع الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بانطلاق الحدث بصالة نادي النصر.

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