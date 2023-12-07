السعودية تستضيف كأس آسيا لكرة السلة 2025

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة، اليوم الخميس، فوز المملكة بحق استضافة كأس آسيا 2025.

وذكر الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "X": "المكتب التنفيذي الآسيوي التابع للاتحاد الدولي للعبة، اختار السعودية لتنظيم البطولة بعد فوزها بالتصويت".

وتقام بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025 خلال الفترة من 5 حتى 17 أغسطس من عام 2025.

وكانت النسخة الماضية أقيمت في إندونيسيا، وتوج بلقبها منتخب أستراليا.

وتستضيف السعودية البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1996.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز