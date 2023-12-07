الحبتور: نحرص على مواصلة نجاحات «تحدي تنس السيدات»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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أبدى خلف الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، سعادته بالمستوى الفني للاعبات المشاركات في النسخة الـ26 من بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي تقام حالياً بمجمع الحبتور للتنس بفندق جراند الحبتور بالجميرا، وتستمر حتى الـ10 من ديسمبر الجاري بمشاركة 88 لاعبة وتصل جوائزها 100 ألف دولار.

وأكد الحبتور، حرصه الدائم على توفير كل سبل النجاح للبطولة بما فيها بطاقات المنحة، وتقديم كل ما هو جديد للحفاظ على النجاحات، وتحقيق المزيد منها لتشعر كل مشاركة بأن البطولة أقيمت من أجلها، ويشعر كل محب للعبة بضرورة متابعة أحداثها والاستمتاع بالمستوى الفني المتطور عاماً بعد عام.

وحيا الحبتور، جهود اللجنة المنظمة العليا وفرق العمل المختلفة التي اكتسبت خلال مراحل البطولة خبرة فنية وتنظيمية عالية لتحلق بالبطولة إلى المكانة العالمية، التي تبوأتها بين مثيلاتها في العالم والتي أصبحت معها محل اعتزازنا وتقديرنا.

نتائج

على جانب آخر، واصلت كبار المصنفات مسيراتهن في البطولة، وضمن منافسات الجولة الثانية في الدور الأول لمنافسات الفردي، فازت الروسية ايكارتينا ماكاروفا، المصنفة الثامنة في البطولة، على البلغارية جيرجانا توبالوفا بمجموعتين دون رد (6-0 و7-6). وفازت البريطانية إيمي إبلتون على الهندية انكيتا راينا، بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2)، وفازت التشيكية مارتيناكوفا المصنفة السادسة، على منافستها لاعبة بيلاروسيا، يوليا هاتوكا، بمجموعتين أيضاً دون رد (6-4 و7-6)، وفازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، على الرومانية كريستينا دينو بمجموعتين مقابل واحدة، (5-7 و6-1 و6-1).

وعلى صعيد منافسات الزوجي، تمثلت أبرز النتائج في فوز الثنائي البريطاني، المكون من ايميلي ابلتون ومواطنتها اليسيا بارنت، المصنف رابعاً، على الزوجي الإيطالي ديليتا شيروبيني، وزميلتها اليونانية ديمترا بافلوبنيجا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (4-6 و7-6 و10-8).

كما فاز الزوجي التايلاندي المكون من لوكسيكا كومخوم وبنجتران، على الزوجي الروسي المكون من ايكارتينا ماكاروفا، وزميلتها ماريا تيموفيفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (7-6 و6-7 و11-9)، في مباراة استمرت 126 دقيقة.

وأكد خلف الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، حرص اللجنة على توفير سبل النجاح للبطولة والتي باتت تحظى بمكانة متميزة على خريطة الاتحاد الدولي للتنس بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاق نسختها الأولى.

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