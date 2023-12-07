برعاية نهيان بن زايد.. «مونديال» الرماية البارالمبية ينطلق من العين غداً

المصدر: أبوظبي - وام

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برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تستضيف أبوظبي منافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وتقام البطولة، التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمشاركة 213 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الدولية، والاتحاد الدولي للرماية البارالمبية.

منافسة

ويتنافس المشاركون في 41 مسابقة متنوعة للفرق والفردي للرجال وللسيدات، تتنوع بين المسدس ضغط «هواء وناري»، والبندقية ضغط هواء وناري (سكتون) لمسافات وأوضاع مختلفة، بالإضافة إلى رماية الشوزن، ورماية فئة المكفوفين.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن استضافة وتنظيم البطولة في إمارة أبوظبي للمرة السابعة على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجسد ثقة الاتحاد الدولي للرماية البارالمبية واللجنة البارالمبية الدولية بما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات عالمية، للخروج بتنظيم يليق بما تحقق من نجاحات في استضافة العديد من الفعاليات والمناسبات الرياضية، ومنها 6 بطولات سابقة لكأس العالم للرماية البارالمبية.

اهتمام

وأضاف: «ما يحققه أصحاب الهمم من نجاحات في جميع المحافل الرياضية الإقليمية والدولية يعود في الأساس لاهتمام ودعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي توفر كل عوامل النجاح لفرسان الإرادة لرفع رايات الدولة على منصات التتويج».

وأشار إلى أن مؤسسة زايد العليا، تمتلك كوادر وطنية، تتمتع بخبرات وإمكانات عالمية اكتسبتها على مدى سنوات من العمل الدولي، من خلال تنظيم واحتضان البطولات السابقة، ما يجعلها قادرة على تقديم صورة تنظيمية متميزة لمنافسات البطولة، معرباً عن أمنياته بنجاح أبطال الإمارات في تحقيق نتائج طيبة بمختلف مسابقات البطولة.

ركيزة

من جانبه، رحب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية 2023، التي تحتضنها مدينة العين في نادي العين للفروسية والرماية والغولف.

وأكد أن الاستضافة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بجذب الفعاليات العالمية الكبرى، التي تتيح الفرصة لأصحاب الهمم لإظهار قدراتهم وإمكاناتهم، كونهم جزءاً لا يتجزأ من مرحلة بناء الإنسان وركيزة أساسية في تقدم ونهوض الأمم، في الوقت الذي تحظى به أيضاً برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان.

وقال العواني، إن بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية شهدت على مدى النسخ الماضية مشاركة المئات من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، لتعكس الاستضافة الدور الريادي لأبوظبي في احتضان كبرى الفعاليات العالمية الرياضية، وثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية بالبنية التحتية، التي أصبحت نموذجاً يحتذى.

وأضاف: مجلس أبوظبي الرياضي يدعم التجمعات الهادفة للسلام والمحبة وتحقيق التواصل مع فئة أصحاب الهمم، الذين حققوا النجاحات تلو الأخرى في المحافل الرياضية المختلفة، والتي يسعى المجلس لتمكينهم في مجتمعاتهم للانتقال بهم من مرحلة الاعتماد إلى المشاركة والفاعلية والتأثير، بل والإنجازات كذلك.

استضافة

من ناحيته، ثمن عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الإماراتي، ودعم كل شرائح وفئات المجتمع الإماراتي بشكل عام، وأصحاب الهمم بشكل خاص.

وأكد أن استضافة البطولة أصبحت علامة مميزة في أجندة بطولات اللجنة البارالمبية الدولية ولجنة الرماية الدولية، نظراً للنجاح الكبير في تنظيم واستضافة البطولات السابقة.

وتوجه الكمالي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لرعاية سموه للحدث، وأثنى على جهود المسؤولين بالمجلس والأمين العام على التنسيق الدائم مع مؤسسة زايد العليا لتنظيم واستضافة العديد من الأحداث الرياضية المهمة، موضحاً أن متابعة مجلس أبوظبي الرياضي توفر المناخ الملائم لدعم تطور الرياضة لدى هذه الفئة وتزيد من قاعدة المشاركة.

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