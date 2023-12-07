نادي ليوا يختتم سباقات الاستعراض الحر للسيارات في تل مرعب

المصدر: الظفرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على مهرجان عيد الاتحاد، الذي نظمه نادي ليوا الرياضي في منطقة تل مرعب على مدار 4 أيام لسباقات الاستعراض الحر للسيارات، والاستعراض الرملي، وحقق في منافسات الاستعراض الرملي المركز الأول في فئة الستة سلندر فهد إبراهيم بن قاسم من السعودية، وحل في المركز الثاني حمد بن موسى البلوشي «الإمارات»، وحسين أحمد الشغب «السعودية»، وفي فئة الهالوكس حقق المراكز الأولى أحمد عبدالله الرومي «السعودية»، وحل مواطناه أحمد بن علي الحمد وصيفاً، ومعاذ صالح النفيسة ثالثاً.

وفي فئة 8 سلندر حقق المراكز الأولى من السعودية بدر علي الحمد، وحل ثانياً حمد صالح النصيان، وثالثاً بندر منصور الحميدان.

كرم الفائزين في الختام محمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وسلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية في النادي، ومنذر المنذري مسؤول لجنة السباقات.

مشاركة

من جهته بارك محمد عمير المشغوني للفائزين في كافة بطولات الاستعراض الحر والرملي، كما هنأ مشاركة الأشقاء من السعودية في الاستعراض الرملي، وما قدموه من مستوى عالٍ في المنافسات، وقال: المشاركة الجميلة للأبطال من السعودية تعكس المحبة، التي يكنها الجميع لمنافسات مرعب والحرص على الوجود في مقدمة المشاركين دائماً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز