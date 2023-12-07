«عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو».. مكاسب مهمة وأصداء عالمية واسعة

المصدر: أبوظبي – البيان

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اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واستعرضت النجاحات والإنجازات التي حققتها البطولة في نسختها الخامسة عشرة على الأصعدة كافة، لا سيما العدد غير المسبوق للرياضيين المشاركين، والحضور الجماهيري القياسي، والانتشار الإعلامي العالمي. وباشرت اللجنة المنظمة بوضع أبرز ملامح النسخة المقبلة، استناداً إلى المكتسبات التي تم تحقيقها، بما يضمن مواصلة تحقيق النجاحات، والمضي قدماً في مسيرة التميز والإنجاز.

رعاية

وكانت النسخة الخامسة عشر من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، نوفمبر الماضي، قد نجحت في تحقيق أصداء عالمية واسعة، واستقطبت أكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة من 127 دولة، فضلاً عن حضور جماهيري غير مسبوق، تعدّى عشرات الآلاف من عشاق الجوجيتسو القادمين من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس مكانة البطولة الرائدة، كأضخم وأبرز بطولة لرياضة الجوجيتسو على مستوى العالم.

رصيد

وشهدت البطولة في نسختها الخامسة عشر، استقطاب أكثر من 4000 لاعب ولاعبة قادمين من خارج الدولة، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم، الذين حرصوا على الوجود في المدرجات، لتشجعيهم على إظهار أقصى إمكاناتهم. وسجلت البطولة تمديد منافساتها لتستمر لمدة عشرة أيام، مع تخصيص أيام للفئات المختلفة، من ناشئين وهواة وأساتذة ومحترفين، ما ساهم في تعزيز رصيد البطولة من الأرقام القياسية، حيث استقطبت أعداداً غير مسبوقة من اللاعبين، الذين خاضوا أكثر من 600 ساعة من النزالات في مختلف الفئات، وعلى مختلف أبسطة البطولة.

دعم

من جانبه، قال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: نجحت النسخة الـ 15 من البطولة، في المساهمة بتأكيد مكانة العاصمة أبوظبي الريادية على صعيد التميز والتفوق في تنظيم واستضافة كبرى الأحداث الرياضية الدولية، التي تحققت بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي دفع برياضة الإمارات إلى قمة الهرم العالمي، والرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، التي شكّلت العامل الأبرز في بلوغ البطولة آفاقاً غير مسبوقة من النجاح والتألق، وحصد الإشادة العالمية.

وتابع الظاهري: «أكدت بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو مجدداً، أنها الفعالية الأضخم والأهم، التي تجمع أسرة الجوجيتسو العالمية تحت سقف واحد، لا سيما في ظل النجاح المبهر والأصداء الإيجابية الواسعة التي تلقيناها منذ اختتام فعاليات البطولة، والتي تؤكد أننا على الطريق الصحيح مسترشدين بتوجيهات القيادة الرشيدة».

مكانة

بدوره، أشار محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومدير البطولة، إلى تحقيق البطولة لإنجازات متنوعة، تسهم في تأكيد مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام العالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ما زالت تزخر بأخبار البطولة، وتتناول منجزاتها ودعمها الذي لا يضاهى للاعبي ومجتمع الجوجيتسو العالمي.

كما قال عبيد عبد الله الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «يسهم الانتشار اللافت والشعبية الواسعة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو، بتعميق أثرها الإيجابي على مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع. كما حظيت النسخة الـ 15 من بطولة العالمية لمحترفي الجوجيتسو، بإعجاب الجمهور، ورسخت مكانتها باعتبارها البطولة العالمية الأكثر شعبية في أبوظبي. ونتطلع لرؤية ما تحمله لنا فعاليات النسخة الـ 16 من البطولة في العام المقبل».

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