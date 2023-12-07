الأهلي والزمالك يصلان إلى الفجيرة لخوض السوبر المصري لليد السبت

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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يصل، اليوم الخميس، فريقا الأهلي والزمالك إلى الفجيرة، لخوض مباراة السوبر المصري لكرة اليد، التي ينظمها الاتحاد الإماراتي لكرة اليد، السبت المقبل، بصالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الإمارات لقاء سوبر اليد بين الناديين الكبيرين، كما يصل ضيوف الحدث من الاتحاد المصري لكرة اليد، وإدارة الناديين.

ويخوض الفريقان تدريبهما الأول مساء اليوم بصالة مجمع زايد الرياضي، على أن يعقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحافي للفريقين غداً الجمعة، قبل التدريب الرئيس لكل منهما بنفس الصالة، وشهدت المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، فوز الأهلي بفارق هدف وحيد 25-24 في ختام المرحلة الأولى من دوري المحترفين للموسم الحالي.

ترحيب

من جانبه، رحب نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، بإدارة الناديين والفريقين وضيوف الحدث، مؤكداً أن إقامة السوبر المصري في هذا التوقيت، يأتي في مناسبة غالية على قلوبنا، وهي الاحتفال بعيد الاتحاد، وهي فرصة مثالية كي يشاركنا الأشقاء المصريون الاحتفالات، ومثل هذه المباريات والأحداث من شأنها أن تزيد من قوة العلاقات بين البلدين على المستوى الرياضي، وهو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه.

وأوضح أن كرة اليد الإماراتية تعيش حالة من الترابط الخليجي والعربي، بعد إقامة كأس السوبر الإماراتي البحريني، وأيضاً كأس السوبر الإماراتي السعودي، فبراير المقبل.

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