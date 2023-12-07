«فيكتوري» يدخل أجواء المنافسة في جائزة الشارقة - فورمولا 1

المصدر: دبي - البيان

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يدخل فريق فيكتوري للزوارق السريعة - فورمولا 1 أجواء المنافسة في جائزة الشارقة الكبرى 2023 - الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023، التي تنطلق غداً الجمعة في بحيرة خالد، وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 21 زورقاً تمثل 10 فرق عالمية من مختلف قارات العالم.

ويسعى فريق فيكتوي في موسم عودته المتجددة لسنة 2023 بعد غياب في البطولة العالمية إلى الصعود مع الكبار في ختام الموسم، متطلعاً للحصول على المراكز المتقدمة في الترتيب العام لبطولة العالم 2023 وخاصة بعد الظهور القوي للفريق الذي نافس منذ البداية على المراكز الأولى.

ذكريات

ويحمل فريق فيكتوري ممثل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ذكريات جميلة وخالدة في بحيرة خالد، حيث شهدت مع نهاية موسم سنة 2016 حصول الفريق على المركز الأول في جائزة الشارقة، منهياً ذلك الموسم في المركز الثاني للترتيب العام وهو الإنجاز الذي يأمل الفريق تكراره مرة أخرى نهاية هذا الأسبوع. وأنهى فريق فيكتوري بإشراف الجهازين الفني والإداري اختبارات وتجارب تدريبية في الفترة الماضية، وعقب وصول الزوارق من أوروبا، بمشاركة الثنائي بطلنا أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والسويدي اريك ستارك قائد زورق فيكتوري 4، في مسار مشابه تماماً على مياه الخليج العربي في شواطئ جبل علي.

مرحلة

يحتل قائد زورق فيكتوري 4 السويدي اريك ستارك قبل المرحلة الختامية المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 35 نقطة وبفارق 27 نقطة عن المتصدر، و4 نقاط عن صاحب المركز الثاني المتسابق الهولندي فرديناند زيندبيرجن قائد زورق الشارقة 12، بينما يملك المتسابق أحمد عبدالكريم الفهيم قائد زورق فيكتوري 3، والذي يشارك الموسم الأول في منافسات بطولة العالم - فورمولا 1 ثلاث نقاط.

ووقف الجهاز الفني والمتسابقون على جهوزية الزوارق لخوض المعترك الأخير في الموسم 2023 واطمأن البطلان الفهيم وستارك على جهوزية زورقيهما قبل بدء منافسات الجولة المرتقبة التي يعمل فيها الفريق على تحقيق مركز متقدم في الترتيب العام بعدما حسم أمر صدارة الترتيب العام منذ الجولة الماضية لمصلحة المتسابق السويدي المخضرم جوناس اندرسون قائد زورق السويد 14 والذي يتصدر الترتيب العام برصيد 63 نقطة.

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