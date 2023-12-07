سلة شباب الأهلي تهزم كاظمة الكويتي آسيوياً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تمكن شباب الأهلي من تجاوز مضيفه كاظمة الكويتي بفارق 5 نقاط، بنتيجة 85 - 80 ضمن منافسات المجموعة الثانية في دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة «منطقة الخليج»، ليحصد العلامة الكاملة في مباراتين 4 نقاط، بعد أن افتتح الموسم الثاني من المسابقة بالفوز على الشمال القطري بنتيجة 96-63، فيما تعد هذه الخسارة الثانية لكاظمة، بعد الأولى أمام المنامة البحريني بنتيجة 76 - 84.

ونجح الأمريكي تشافون لويس في فرض اسمه بقوة في المباراة، وأحرز 22 نقطة و8 متابعات و9 تمريرات حاسمة وصد واحد للكرة لمصلحة شباب الأهلي، وبنسبة فاعلية وصلت إلى 31، في المقابل، جمع الأمريكي ترافيس ليزلي 27 نقطة و5 متابعات لمصلحة كاظمة، وظهر جلياً تفوق شباب الأهلي تحت السلة، من خلال تحقيقه 49 متابعة مقابل 39 لكاظمة، كما كان الأفضل في التمريرات الحاسمة بواقع 24 - 17، وكان الفارق الأكبر خلال دقائق المباراة 18 نقطة للأهلي على كاظمة، وتبادل الفريقان التقدم 8 مرات.

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