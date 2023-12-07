«الألعاب المدرسية» تنطلق في يناير بمشاركة 5 آلاف طالب

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أمس، عن إطلاق الموسم الثاني لدورة الألعاب المدرسية المفتوحة للمدارس الحكومية والخاصة في يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة.

ويشهد الموسم 5 مستويات، ينطلق الأول بالبرامج الرياضية التنافسية الداخلية بالمدارس لتحديد أفضل الرياضيين ليتم تسجيلهم بالمستوى الثاني، والذي يشهد منافسات على مستوى المناطق التعليمية، بوجود كشافي المواهب للأندية، ويتنافس المتأهلون من كل المناطق في المستوى الثالث، لتحديد أفضل الرياضيين بالدولة، ويتم دهوتهم في المستوى الرابع إلى برنامج تدريب وتطوير، وتقييمهم من محترفين، تمهيداً لاختيارهم للتجارب في الأندية.

وأكد علي مسري المدير التنفيذي للاتحاد أن النسخة الأولى من الألعاب المدرسية شهدت مشاركة 1570 طالباً وطالبة، وتوجت باكتشاف 140 موهبة رياضية متميزة بالقدرات العالية التي تعزز قيمة المواهب في المدارس، موضحاً أهمية المرونة العالية من المؤسسات في تبادل المعلومات التي تسهم في تحقيق الأهداف.

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