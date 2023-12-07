دبي تشهد 25 فعالية رياضية في نهاية الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 25 فعالية رياضية متنوعة في نهاية الأسبوع الجاري، من بينها 7 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي بمختلف مناطق دبي، تستقطب آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل وخارج الدولة، تتصدرها بطولة دبي الدولية للياقة البدنية، وسباق جائزة طيران الإمارات دبي، الجائزة الكبرى للإبحار، وجولة «Sail GP» الدولية، وكأس السير ونستون تشرشل، وبطولة الملاكمة الدولية، وسباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى، وكأس أوروبا لقوارب التنين.

وتنطلق منافسات سباق جائزة طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار يوم السبت المقبل في ميناء راشد ويقام بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز»، ويعد السباق المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع المكونة من 13 مرحلة في أنحاء العالم، وهي الأكبر في تاريخها وتشارك فيها قوارب القطمران (إف 50) البالغ طولها 50 قدماً، وتتنافس فِرَق دولية من أستراليا وكندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ونيوزيلندا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة في الفوز باللقب. وأصبح سباق دبي جزءاً أساسياً في جولة «Sail GP» الدولية بعد نجاحه الكبير في العام الماضي، وتضم الجولة مدناً بارزة من أنحاء العالم، ومنها برمودا وشيكاغو وسان تروبيه وسيدني وسان فرانسيسكو.

وتتواصل منافسات بطولة «كأس السير ونستون تشرشل» للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية حتى يوم السبت المقبل وهي أول بطولة من فئة 8 إلى 10 أهداف وتشهد مشاركة 6 فرق وهي الحبتور وانكورا لامار وابن دري وايه ام بنجاش وأبوظبي وذئاب مهرة ومعدل «هانديكاب» 10 جول، وتجمع بطولة الملاكمة الدولية «ليلة أبطال IBA» نخبة من الملاكمين من جميع أنحاء العالم في مواجهات احترافية قوية، وتقام منافساتها في أجيندا أرينا يوم السبت ضمن مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة، ويشارك فيها سلطان النعيمي، وعامر حسين من الإمارات.

الجائزة الكبرى

وينطلق سباق الخليج للسيارات الكلاسيكية الجائزة الكبرى في حلبة دبي أوتودروم يوم الجمعة المقبل،

ويتضمن سباق سيارات فورمولا واحد التاريخية وسيارات المجموعة سي الكلاسيكية، وسيتم في الحدث إقامة فعاليات مصاحبة تشمل عروض سيارات كلاسيكية نادرة، وقرية التراث الإماراتي، وأنشطة للأطفال،

وتتواصل منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات في مجمع التنس بفندق ومنتجع حبتور غراند بشاطئ جميرا في دبي وتتنافس فيه 88 لاعبة في جوائز تصل إلى 100 ألف دولار، وتنطلق منافسات كأس أوروبا لقوارب التنين مع بطولة الإمارات للتجديف في الواجهة المائية بجزر ديرة الجمعة.

ويجتمع أقوى المحترفين العالميين من الرجال والسيدات في بطولة دبي الدولية للياقة البدنية التي تقام من الجمعة وحتى الأحد المقبل في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وبمشاركة 60 من نخبة أبطال العالم ومحترفي اللياقة البدنية تم اختيارهم بالترشيح المباشر حسب التصنيف العالمي، وتتضمن 30 من الرجال و30 من النساء من أفضل الرياضيين في العالم يتنافسون في دبي في جوائز تزيد على 1.4 مليون درهم.

بطولة الأساطير

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية في ملاعب دلسكو في منطقة جبل علي، ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس قراصنة كتم النفس للغوص، وبطولة كل النجوم التطويرية للسباحة وسباق هاملتون أكواتيكس للسباحة، ويقام سباق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ للجري في حي دبي للتصميم، وبطولة الأساطير للملاكمة في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، ومهرجان الجري الثلجي العائلي في سكاي دبي، ورحلة كريم لليوم الوطني للدراجات الهوائية على قناة دبي المائية، وسباق سانتا للجري المرح على شاطئ النخلة الغربي، وتختتم منافسات كأس قراصنة كتم النفس للغوص في ديب دايف دبي.

وتقام بطولة ملك الطاولة لمصارعة الذراعين في نادي ذا سبيس، ويقام تحدي السيارات السريعة في دبي كارتدروم، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية في منطقة الجداف، وبطولة شرطة دبي للرياضات الإلكترونية في نادي شرطة دبي، وسباق التجديف الواقف في منتجع جبل علي، ومهرجان الجري على الشاطئ في كايت بيتش، وسباق برجيل للجري، وبطولة دبي المفتوحة لأكاديميات التنس في هاب تنس بواحة السيليكون.

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