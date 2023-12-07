جابر الزعابي يدير نهائيات «كاراتيه الألعاب السعودية»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك الحكم الدولي الإماراتي، جابر الزعابي، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنتي التحكيم الدولية والآسيوية، في إدارة نهائيات اللعبة بدورة الألعاب السعودية الحالية في الرياض. وحقق الزعابي أعلى معدل للمشاركات الخارجية في 2023، أهمها بطولات العالم في بودابست، وآسيا في كازاخستان، ودولية روسيا المفتوحة. وأشاد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بمسيرة الزعابي، وحرصه على التمثيل المشرّف للإمارات.

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