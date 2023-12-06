خلود الزعابي تدير نهائي «غرب آسيا للواعدات»

المصدر: دبي ـ البيان

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تُدير الإماراتية الدولية خلود الزعابي اليوم نهائي بطولة غرب آسيا الثانية للواعدات لكرة القدم بين منتخبي سوريا ولبنان، على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان.

ويضم طاقم حكام المباراة كلاً من الأردنية إسلام العبادي (مساعداً أول) والسعودية شهد زربان (مساعداً ثانياً) والأردنية إسراء المبيضين (حكماً رابعاً).

وكانت لجنة الحكام في بطولة غرب آسيا قد سبق وكلفت حكمتنا الدولية بإدارة المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي الأردن (ب) ولبنان، كما شاركت (حكماً رابعاً) ضمن طاقم الحكام الذي أدار مباراة لبنان وسوريا، في الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

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