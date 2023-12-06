فضية لسالم الجنيبي في «الألعاب العالمية لأصحاب الهمم»

المصدر: تايلاند ـ وام

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فاز سالم الجنيبي لاعب منتخب الدراجات بالميدالية الفضية بسباق الدراجات ضد الساعة لفئة C3، في دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم في تايلاند، في أول إنجاز لبعثة الإمارات بالدورة.

ويبدأ منتخب رفعات القوة مشاركته في الدورة اليوم ويضم سيف الزعابي، «وزن أقل من 72 كلغم»، وفهد محمد «أقل من 97 كلغم» وموزة الزيودي «أقل من 55 كلغم»

وتشارك الإمارات في الدورة بـ22 لاعباً ولاعبة من خلال 5 رياضات هي ألعاب القوى، ورفعات القوة، والسباحة والرماية والدراجات.

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